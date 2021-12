Werken de vaccins ook tegen omikron? In Nijmegen zoeken ze dat uit, maar het ergste wordt gevreesd

Het Nijmeegse Radboudumc wil, net als bijvoorbeeld het Maasziekenhuis in Boxmeer, Slingeland in Doetinchem en CWZ in Nijmegen, niet zo ver gaan om nu al te pleiten voor extra maatregelen. ,,Hoewel we wel vinden dat je beter kunt anticiperen op wat er komt’’, stelt een woordvoerder. ,,Maar waar het nu eerst om draait is om hoe goed de mensen de huidige maatregelen opvolgen en of deze voldoende zijn om de cijfers omlaag te krijgen.’’