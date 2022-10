Werknemers touringcarbedrijven leggen werk neer om cao-conflict

Lutz Kressin, bestuurder FNV Toer: ,,De werknemers vinden het bod van hun werkgever respectloos. Vooral de eenmalige uitkering van 500 euro bruto als compensatie vanwege de inflatie schiet in het verkeerde keelgat.”

Bovendien komt de afschaffing van een gehate regeling waardoor mensen zes uur moeten werken en maar vijf uur betaald krijgen te laat. Die willen de werknemers per 1 januari 2023 zien verdwijnen, en niet pas per 2024.

Landelijke manifestatie

Naast de staking is er op 26 oktober ook een landelijke manifestatie. Details daarover worden rond donderdag 20 oktober bekendgemaakt. Het is de tweede keer in korte tijd dat de leden van de vakbond het cao-bod van hun werkgever afwijzen. Het eerste bod werd voor de zomer naar de prullenbak verwezen.