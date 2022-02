Werkstraf voor schipper (67) na gruwelijk ongeluk matroos in Tolkamer

Het slachtoffer werd al acht keer geopereerd en zal mogelijk alsnog zijn been verliezen. Het ongeluk gebeurde de ochtend van 14 februari 2018 in de vluchthaven van Tolkamer. Het 85 meter lange schip Ulrike van de Duitser lag daar aan de kant en zou wegvaren. De avond ervoor waren echter nog twee andere schepen aan zijn schip afgemeerd.

Zwaar letsel

De deksman van de Duitser maakte de Ulrike los van de kade. Ook alle lijnen naar het schip Silke dat aan hem vast lag, hadden los moeten zijn voordat de Ulrike daar achteruit tussenuit zou varen. Dat was niet het geval. Een kabel zweepte daardoor keihard tegen de matroos van de Silke aan, waardoor van diens been niets heel bleef.



Het slachtoffer woont in een woonzorgcomplex, is afhankelijk van een scootmobiel en zal nooit meer kunnen werken.



De schipper heeft verklaard dat hij niet hard achteruit gevaren is, en niets verkeerd gedaan heeft. Maar de rechtbank vindt bewezen dat hij wel hard achteruit voer, terwijl zijn schip nog niet los was van de Silke.