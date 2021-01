Werkstraffen en boetes geëist vanwege sloop ‘asbest-jacht’ Heineken

Tegen de directeur en een oud-medewerker van De Vries Scheepsbouw uit Makkum zijn vandaag werkstraffen van 240 en 180 uur geëist, tegen het bedrijf een boete van 150.000 euro. Dit omdat ze het voormalige motorjacht van Freddy Heineken ondanks de aanwezigheid van asbest lieten renoveren en uiteindelijk slopen. Dat gebeurde in 2016 en 2017 in het Friese vissersdorp en Groningen.

Daarmee overtraden ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet alleen de milieuregels maar brachten ze ook de gezondheid van werknemers in gevaar, inclusief de schipper en matroos die het jacht naar Groningen voeren voor de sloop zonder te weten van de asbest. Tegen de directeur en een medewerker van Simmeren Schroot in Groningen eiste het OM voor de rechtbank in Zwolle werkstraffen van 120 en 40 uur, tegen het bedrijf een boete van 100.000 euro.

Koninklijke De Vries Scheepsbouw kocht Heinekens 30 meter lange motorjacht uit 1964 in 2013 in het Zuid-Franse Antibes voor slechts één euro. De vraagprijs was 9,5 ton maar door de aanwezigheid van asbest in de machinekamer kreeg de bouwer van exclusieve jachten de Something Cool nagenoeg voor niks. Eenmaal in Makkum, waar het jacht gerenoveerd zou worden als opleidingsproject voor technici, rezen twijfels of er niet meer asbest in de bijna 50 jaar oude dame zat. Onderzoek bracht steeds meer kankerverwekkende stoffen aan het licht. Na zo’n 6 ton in het jacht te hebben gestoken, was zelfs sanering onhaalbaar en besliste De Vries het te laten slopen, bleek vandaag volgens de Leeuwarder Courant (LC) tijdens de rechtszaak.

A-stickers

Volgens het Openbaar Ministerie werd geen erkend sloopbedrijf gekozen. In plaats daarvan verhuisde het jacht naar Simmeren Schroot in Groningen. Dat gaf volgens de directeur van De Vries aan ervaring met asbest te hebben en de klus te willen klaren. De inkoper van het schrootbedrijf Simmeren zag het schip eind 2016 volledig verpakt in plastic waarop een sticker zat met de ‘A’ van asbest. ,,Die waren ze vergeten te verwijderen’‘, hoorde de Friese krant de schroot-inkoper zeggen. Volgens De Vries wilde het Groningse bedrijf juist dat alle stickers verwijderd werden, ‘want dat zou maar onrust bij het sloopbedrijf veroorzaken’, aldus de directeur. In januari 2017 werd het werk stilgelegd na een anonieme tip aan de Inspectie SZW dat in Groningen een schip vol asbest werd gesloopt.

Volgens de advocaat van De Vries heeft het scheepsbouwbedrijf nooit aangegeven dat het jacht asbestvrij was en bleek dat ook uit de aan het schrootbedrijf overhandigde papieren. Niemand werd naar zijn zeggen in levensgevaar gebracht. De directeur van de ‘koninklijke’ betreurt de hele gang van zaken.

Erin geluisd

Simmeren Schroot vreest er te zijn ingeluisd door de bouwer van miljoenenjachten. De Vries verzweeg volgens de inkoper dat de Something Cool vol asbest zat. ,,Twee collega’s zijn aan gevaren blootgesteld. Dat steekt’’, hoorde RTV Noord hem emotioneel vertellen. De Vries betaalde volgens de schrootinkoper ook 75.000 euro voor het afvoeren van met asbest vervuilde scheepsonderdelen in Groningen. Het Friese bedrijf ontkent dit verzwegen te hebben.

Toen het sloopwerk in Groningen werd stilgelegd, hadden werknemers Heinekens voormalige jacht al in zes stukken geslepen. Daarbij kwamen volgens het OM veel asbestvezels in de lucht terecht met gevaar voor de gezondheid van zowel personeel als bezoekers. Op de werf in Makkum zouden luiken op het bovendek zijn verwijderd waarachter spuitasbest zat. Levensgevaarlijk, aldus het OM. Een deskundige verklaarde in de rechtszaal dat langdurige blootstelling aan asbestvezels in de lucht kanker kan veroorzaken. ,,Ik voel me genaaid’’, zei de directeur van het sloopbedrijf.

Koningin Beatrix

Het jacht van Freddy Heineken werd in de jaren ‘80 veelvuldig bezocht door toenmalig koningin Beatrix, blijkt volgens de Groninger omroep uit mediaberichten. In de zomer van 1987 kreeg de vorstin volgens Dagblad van het Noorden hersenvliesontsteking tijdens een tochtje met de Something Cool voor de kust van Antibes, waar ze met haar gezin te gast was bij de biermagnaat.

Uitspraak op 25 februari.