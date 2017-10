Werven sturen werknemers naar huis vanwege asbest

Het gaat om Hollandia in Krimpen aan den IJssel en twee Zeeuwse bedrijven van scheepsbouwer Damen: Amels in Vlissingen en Damen Shiprepair in Vlissingen-Oost. De andere werven van Damen in Rotterdam en Gorinchem blijven vooralsnog open. Onderzoeken of daar ook het verdachte Eurogrit is gebruikt, lopen nog. Gespecialiseerde bedrijven in asbestverwijdering maken de afgesloten terreinen schoon. De bedrijven inventariseren het personeel dat met het grit gewerkt heeft.