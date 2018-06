Wes (17) net op tijd bij examen dankzij lift van hulpvaardige monteur

Sam volgt een VMBO-opleiding aan het Dieze College in Den Bosch. Omdat het een school is voor speciaal onderwijs, kunnen leerlingen als Sam een mondeling staatsexamen doen. Die kunnen ook op zaterdag vallen.



Niet erg, vindt Wes. De voetbalcompetitie is tenslotte toch al afgelopen. En hij had veel vertrouwen in zijn eindtoets maatschappijleer, die voor deze zaterdag op het programma stond. Broer Sam bracht vanochtend de eindexamenkandidaat naar Den Bosch, zodat hij ruim op tijd zou zijn. De school heeft het liefst dat leerlingen een halfuur van tevoren aanwezig zijn, zodat ze even op adem kunnen komen voor het mondeling.



Pruttelen

Maar als ter hoogte van Oss-Oost de motor van de auto begint te pruttelen, lijkt zelfs dat halfuurtje niet genoeg. De katalysator blijkt kapot en de ANWB moet erbij komen om het voertuig weer aan de praat te krijgen. ,,Niet echt een lekker moment’’, zegt Wes nuchter. Broer Sam belt ondertussen al met de school. ,,Dat we het niet gingen redden, en of er misschien een herkansingsmogelijkheid was.’’



Maar de broers hebben buiten de hulp van de ANWB-monteur gerekend. ,,Hij heette Henk’’, weet Wes. De monteur heeft alle begrip voor de situatie en wilde er alles aan doen om Wes te helpen. Dus nadat hij de kapotte auto van de snelweg heeft gesleept, start hij zijn eigen auto en racet hij met Wes op de bijrijdersstoel richting Den Bosch.



,,Hij moest daar toch een onderdeel voor onze auto halen’’, zegt Wes. Hij laat zijn broer achter bij de auto en is zelf zo tóch op tijd voor het examen. ,,Eén leraar keek wel raar op toen ik uit de ANWB-auto stapte’’, grinnikt Wes. ,,Dat zie je natuurlijk niet elke dag.’’



'Wel goed'

Zorgcoördinator Amanda de Bresse van de school is nog druk in de weer om te regelen dat het examen van Wes uitgesteld kon worden, als ze de jongen ineens binnen ziet lopen. ,,De tijden van het examen zijn vastgesteld door de DUO. Als je die wilt veranderen, moet dat via allerlei kanalen. Maar ineens stond Wes hier al. Gebracht met de Wegenwacht, zei hij trots.’’



De Bresse vindt het hartstikke fijn dat Wes alsnog op tijd was. ,,Dat geeft voor een leerling toch meer rust voor zo'n examen.'' En hoe ging dat examen uiteindelijk? ,,Wel goed’’, denkt Wes, die zich op tijd kon focussen op maatschappijleer. Hoe goed precies weet hij over twee weken pas, als hij zijn laatste examen heeft gedaan.