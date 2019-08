Wesley Sneijder neemt afscheid en de gevolgen van extreem weer in de Ochtend Show To Go

video Moedeloos wachten tot het echt fout gaat met 60-jarige dakloze vrouw die al week op bankje zit

20:28 Een dakloze vrouw die al ruim een week in haar eigen vuil op een bankje in Eindhoven zit. ‘Mensonterend’, daar zijn instanties en buurtbewoners het over eens. Maar iemand helpen die niet geholpen wil worden is schijnbaar onmogelijk.