Wespenplaag in Nederland, en het wordt alleen maar erger

Grote duinbrand Heemskerk vermoede­lijk aangesto­ken

17:13 De duinbrand bij Heemskerk (Noord-Holland) is onder controle. De brandweer heeft uitbreiding van de brand kunnen voorkomen en is op dit moment bezig met het nablussen van smeulende resten. De Veiligheidsregio vermoedt dat opzet in het spel is. Bij de brandhaard is een fles lampolie gevonden.