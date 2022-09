Wespenzwerm valt meerdere voorbijgangers aan

In deze luxe woontoren met fantas­tisch uitzicht, op een toplocatie, betaal je slechts 600 euro

Wonen in een gloednieuwe wolkenkrabber, ontworpen door een toparchitect, met fantastisch uitzicht én op een goede locatie in het centrum hoeft niet peperduur te zijn. Huurders betalen in Grotius, twee Haagse wolkenkrabbers die vanaf verre afstand opvallen door hun ‘kronen’ van gestapelde terrassen, bedragen vanaf 600 euro per maand.

5 september