Westerschelde vol met plastic korrels, Dow Chemical ontkent een van de boosdoeners te zijn

Passagier spuit pepper­spray in gezicht van buschauf­feur om mondkapje

Een buschauffeur is afgelopen januari in Sliedrecht mishandeld door een passagier. De reiziger spoot pepperspray in het gezicht van de chauffeur, nadat die hem erop had gewezen dat het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht is.

3 maart