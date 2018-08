Wetenschappelijke vertaling Mein Kampf komt van de drukker

De boekhandels hebben al circa 2500 exemplaren besteld. Hoe groot de oplage is, wil Prometheus niet zeggen.



Mein Kampf, waarin Hitler zijn bedoelingen ontvouwde, was sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet meer te koop. In 2016 verscheen in Duitsland een nieuwe, wetenschappelijke editie, waarop Prometheus besloot dat het ook in Nederland tijd was om lezers hier op een verantwoorde wijze kennis te laten maken met het boek.



Ook het feit dat het 'vaak in dubieuze edities' op internet te vinden is, speelde een rol. ,,In deze kritische uitgave wordt Mein Kampf niet alleen in de historische context geplaatst, maar worden ook de talloze mythen en leugens erin ontmaskerd", aldus de uitgeverij. Alle hoofdstukken zijn van een inleiding voorzien.