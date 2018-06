Wethouder Eelco Eerenberg: ‘FC Twente overvraagt, dit gaat niet’

De gemeente Enschede is niet bij machte aan alle wensen van FC Twente tegemoet te komen. “FC Twente overvraagt. We trekken dit als gemeente niet. Er is een grens”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

Eerenberg is namens D66 wethouder van financiën en beoogd wethouder met dezelfde portefeuille in het nieuwe college. Hij benadrukt dat zijn mening géén collegestandpunt is. “Maar het gaat simpelweg de spankracht van de gemeente te boven. We hebben enorme financiële problemen in de zorgsector. Door de hoge kosten die we daar hebben, moeten we 15 miljoen bezuinigen.”

Eerenberg is het eerste collegelid dat klip en klaar stelt, dat hij heel weinig voelt voor de extra garantstelling van 7 miljoen euro die FC Twente verlangt. “Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad , maar met mij valt te praten over het opschorten van betalingen van FC Twente aan de gemeente voor drie jaar. Dan spreek je in totaal over ruim 6 miljoen euro lucht die wij als gemeente de club nog willen verschaffen, na wat we allemaal al hebben gedaan. Als het mis gaat, zal niemand kunnen zeggen dat de gemeente Enschede de club heeft laten vallen. Bovendien: als je het over een garantstelling van 7 miljoen hebt, hoort daar ook nog eens een risicopremie van 2 miljoen bij, anders is er sprake van staatssteun. Dan heb je ’t al over 9 miljoen. Dit gaat niet.”

