Wie begrip heeft voor de moordenaars in Frankrijk, moet zich afvragen waarom hij in een liberaal land woont

Pijnlijke nek en stijve schouders? Met deze tips voorkom je fysieke klachten door het thuiswer­ken

29 oktober Vergaderen aan de keukentafel, op de bank of in bed. Een groot deel van de Nederlanders werkt thuis. En, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV, dat zorgt bij 41 procent van de thuiswerkers voor fysieke klachten: stramme armen, stijve schouders, een pijnlijke nek en rug. Maar goed nieuws: dat lichamelijk ongemak is te voorkomen.