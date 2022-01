Wie dumpt er 40 (!) kippen in de tuin van Jacques? ‘Loopt volledig uit de hand’

Mul kocht ooit als hobby en voor de eitjes drie kippen voor zijn tuintje in recreatiegebied Goudse Hout. Ze kregen in dit afgelegen deel van Gouda al snel gezelschap van enkele hanen. ,,Die waren gedumpt. Tot vorig jaar was het allemaal nog te overzien, maar het is nu volledig uit de hand gelopen. En met de huidige vogelgriep is dat een extra groot probleem.”