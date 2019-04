Wie dumpt toch al die keurig gezaagde plankjes hout? Nu zeker 10 grote hopen gevonden in natuur

Voor zeker de tiende keer in een dikke week tijd is zaterdagochtend een gedumpte hoop hout gevonden in de Brabantse natuur. Het gaat om bijzondere afvalhopen. Het gros is keurig gezaagd, in planken van rond de dertig centimeter. Het stelt boswachters en de politie voor een raadsel.

Het waren planken, stukken laminaat, stoelen, deuren en andere houten spullen. Maar dan keurig stukgezaagd, in planken van enkele tientallen centimeters. In hopen van enkele kubieke meters bij elkaar liggen ze op bospaden of achterafweggetjes, waarschijnlijk een aanhangerlading vol. Meestal liggen er een stuk zeil, of wat grote planken en deuren bij, mogelijk gebruikt om de aanhanger zo vol mogelijk te stoppen.

Goirle en Hilvarenbeek

Het begon met drie dumpingen in het buitengebied van Goirle en Hilvarenbeek. Daar beloofde de politie al snel extra te surveilleren. Nadien koos de dumper - aan de materialen te zien gaat het keer op keer om dezelfde - voor een ander gebied.



In de afgelopen dagen is het de regio in en rond de gemeente Haaren die al acht keer te maken heeft gehad met dezelfde soort afvaldumpingen. Vrijdagnacht vooralsnog voor het laatst, toen aan de Heideweg in Biezenmortel een tweede hoop afvalhout werd gevonden. Het ligt op enkele meters van de plaats waar vrijdagochtend ook al zo'n hoop werd gevonden.



Die is nog niet opgeruimd. Een medewerker van de Diamant Groep had zijn handen en aanhanger vrijdag al vol aan andere dumpingen. Na het weekend wordt de boel verder opgeruimd.

‘Goed bezig geweest’

,,Ze zijn deze week goed bezig geweest‘’, zei René van Baast van de gemeente Haaren eerder deze week al sarcastisch. ,,Het is jammer dat dit gebeurt, want je kunt veel van dit soort afval gratis inleveren bij de milieustraat.‘’ En als dat geen optie is, zijn er online wel mensen te vinden die graag gratis of zelfs tegen een kleine betaling haardhout willen overnemen.