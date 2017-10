Wie is er schuldig aan de dood van drie schippers op stormachtige Noordzee?

Maar er zijn ook andere geluiden te horen. De kapitein van het zusterschip 'Het Vertrouwen' stelt namelijk dat de bemanningsleden zelf verantwoordelijk zijn omdat ze niet luisterden naar goede raad. Hij schreef eerder in een brief aan de rechtbank in Amsterdam dat de bemanning nooit op de Noordzee had moeten varen tijdens een storm. ,,Ze kregen een waarschuwing. Ze hadden niet in de nacht buitenom moeten varen over de Noordzee, maar binnendoor. Het schip was tiptop in orde. De kapitein koos er voor om buitengaats huiswaarts te keren.''



De reactie van de kapitein van het zusterschip veroorzaakte weer een boze reactie van Jan Verkade, de zwager van een van de slachtoffers. Hij gaf tegenover het AD aan het absoluut niet eens te zijn met de harde conclusie van de kapitein. ,,Wat ons betreft is het allemaal duidelijk. De Frisia was absoluut niet zeewaardig, had veel technische gebreken en het rapport van de onderzoekscommissie was op dat vlak dan ook overduidelijk. Die luiken konden niet eens dicht!''