Wie kan op vliegvakantie en wie niet? Slotcoördinator Hugo Thomassen oordeelt streng (maar rechtvaardig)

interviewWie kan er deze zomer wel met het vliegtuig op vakantie en wie niet? Dat is de vraag waarop Hugo Thomassen, managing director van Airport Coordination Netherlands (ACNL), dezer dagen met zijn team broedt. ,,Begin volgende week willen we de uitkomst met de luchtvaartmaatschappijen delen.”

ACNL is in Nederland de slotcoördinator. Die bepaalt heel grofweg gezegd welke maatschappijen er op Schiphol (en in Eindhoven en Rotterdam) mogen opstijgen en landen. Het zijn dan ook de maatschappijen die volgende week door Thomassen en zijn team geïnformeerd worden. De luchtvaartaanbieders moeten vervolgens met hun klanten in gesprek. ,,Wij snappen ook dat mensen die nu in spanning zitten over hun vakantie zo snel mogelijk antwoord willen. Dus we doen ons best om dit zo snel als dat kan te doen.”

Hoe gebeurt dat?

,,We volgen de spelregels. Die zijn op Europees niveau bepaald. Voor elk winter- en zomerseizoen dienen luchtvaartmaatschappijen bij ons een aanvraag in, en wij bekijken dan welke aanvragen wel worden toegewezen en welke niet. Dat gebeurt onder meer op basis van historische rechten en op regels voor nieuwe toetreders. De slots voor deze zomer zijn in oktober aangevraagd en in november toegewezen, bijvoorbeeld. Het aantal aanvragen was destijds al 25 procent hoger dan de capaciteit die Schiphol aan ons had doorgegeven.”

Wat moeten jullie nu concreet doen?

,,Nu zegt Schiphol tegen ons dat er minder ruimte is dan eerder gemeld. Dus moeten we nu het aantal plekken terugschroeven. De basisregel is dat dat gebeurt op basis van proportionaliteit. Iedere luchtvaartmaatschappij levert per dag ruimte in naar rato van het aantal passagiers dat ze die dag eigenlijk zouden vervoeren.”

Hoe bepalen jullie welke vluchten concreet wel doorgaan en welke niet?

,,Dat doen wij niet, dat doen de luchtvaartmaatschappijen. Wat wij aan hen meegeven is een maximaal aantal stoelen per dag. We rekenen expres met stoelen en niet met vluchten. Het aantal mensen dat vertrekt bepaalt namelijk de druk op de beveiliging en de bagage-afhandeling. Bovendien kunnen de maatschappijen veel beter zelf inschatten hoe ze het nieuwe maximum vertalen naar hun bedrijfsvoering. Ze kunnen er dan bijvoorbeeld voor kiezen om geen nieuwe tickets op vluchten te verkopen, zodat die vlucht wel gewoon kan vertrekken.”

Hoe ervaren jullie deze taak? Heel Nederland kijkt nu naar jullie.

,,We doen dit met een goed team van vier mensen. Het is gewoon ons werk, zo ervaar ik het. Het is natuurlijk niet helemaal een verrassing dat dit eraan zat te komen. Vanaf de meivakantie werd dit al enigszins duidelijk. We hebben de afgelopen weken dus al kunnen overleggen met maatschappijen en ook met buitenlandse slotcoördinatoren. Maar het is wel historisch wat er nu gebeurt. We hebben wel eerder de capaciteit moeten beperken, bijvoorbeeld rond een vulkaanuitbarsting of in de periode van 9/11. Maar dat het over zo’n lange periode gebeurt, is echt uniek.”

