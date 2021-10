Wie liggen met Covid in het ziekenhuis? ‘Drie op de vier is ongevaccineerd’

Het is altijd lastig met het interpreteren van die cijfers, erkent Van den Toorn, want de meeste mensen kunnen statistieken of kansberekening niet goed duiden. ,,Tegelijkertijd zijn onze laatste eigen enquêtecijfers van de NVALT ook alweer anderhalve week oud en schuiven ze soms een beetje. Maar, wat tot nu toe in Nederland het beeld is, dan baseer ik me ook op het RIVM, is dat van de mensen die in het ziekenhuis liggen nog altijd bijna 80 procent ongevaccineerd is. Dat is dus nog steeds onveranderd.”