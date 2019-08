‘Wie nog niet trimt, is eigenlijk een klungel’

Nieuwe dienstrege­ling: meer en langere treinen door betere planning

7:20 De nieuwe dienstregeling wordt in het spoorboekje voor 2020 niet meer per minuut, maar per tien seconden ingedeeld. Het voordeel daarvan is dat de treinenloop nog nauwkeuriger kan worden ingepast ,,en we weer wat ruimte op het drukke Nederlandse spoor creëren", aldus spoorbeheerder ProRail.