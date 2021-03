Wie opzichtig obstructie pleegt, heeft in de beeldvorming flink verloren

Verdriet op school waar Ajax-hooligan Martin werd doodgescho­ten: ‘Kinderen zijn geschrok­ken’

11 maart De kille liquidatie van Ajax-hooligan Martin van de Pol gebeurde voor het oog van tientallen schoolkinderen. Dat bevestigt Harry Dobbelaar, bestuurder van Zonova, waar basisschool De Schakel onder valt. Het gaat naar omstandigheden goed met de leerlingen. ,,Er is veel verdriet en de schrik zit er goed in, maar de school komt hier weer bovenop”, laat Dobbelaar in gesprek met deze site weten.