Wie vermoordde Nel in 1996? Deze hoogbegaafde studenten zoeken het uit

Hoogwater in grote rivieren houdt voorlopig nog aan

4 februari Het hoogwater in de grote rivieren in Nederland blijft langer aanhouden dan Rijkswaterstaat in eerste instantie verwachtte. Zondag bereikt de Rijn bij Lobith een piek. Omdat het in het stroomgebied van de rivier in Zwitserland en Duitsland de komende dagen opnieuw gaat regenen, zal het hoogwater ook na het weekeinde nog aanhouden.