Wie zijn tegenwoordig die ‘jongens van de bouw’?

Als hij vroeger de schaftkeet binnenliep, was er reuring. Klonk er elke minuut een flauwe mop of een vileine belediging: bouwvakkers sparen elkaar niet, weet Erik Kriek, uitvoerder bij een Haags woningbouwproject aan de rand van de stad. Nu heerst er vaker stilte. ,,Die mobieltjes, hé. Iedereen zit op zijn telefoon”, vertelt Kriek in zijn kantoor midden op het bouwterrein waar tientallen nieuwe woningen verrijzen. Op de steigers lopen schilders die kozijnen aflakken, stratenmakers werken aan de weg.