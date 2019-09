Wiersum kreeg signalen dat hij doelwit was

De geliquideerde advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum (44), was bezig particuliere persoonsbeveiliging te regelen. Hij had volgens sommige collega's geen vertrouwen in bescherming door politie en justitie en sprak met hen of zij iets voor hem konden betekenen.

Er waren dagen dat er elk half uur een politiewagen door de Imstenrade in Amsterdam reed; de straat waar Derk Wiersum met zijn vrouw en twee schoolgaande kinderen woonde. Maar zelfs dat gebeurde de laatste tijd al bijna niet meer, vertellen buurtbewoners. Het was in die straat dat de advocaat gisterochtend rond 7.30 uur, op weg van zijn huis naar zijn auto, met meerdere schoten werd geliquideerd.

De signalen dat Wiersum in levensgevaar verkeerde, waren voor hem onvoldoende concreet en sterk om zware beveiliging te accepteren. Liefst wilde Wiersum dat ook helemaal niet. Hij wilde gewoon door de stad kunnen blijven fietsen.

Toch maakte de advocaat zich steeds meer zorgen over zijn veiligheid, vertrouwde hij collega’s toe, nadat hij vorig jaar januari met zijn collega Bart Stapert kroongetuige Nabil B. (32) bijstond. Het was één van zijn grootste strafzaken. Wiersum studeerde rechten in Groningen. Sinds 2003 werkte hij als strafpleiter bij verschillende kantoren en deed tot 2017 vooral ‘huis-tuin-en-keukenstrafzaken’, vertelde hij zelf in een bedrijfsfilm. Toch haalde hij voor die zaken zijn neus niet op. Wiersma wilde opkomen voor de underdog, groot of klein. ,,De verdachte is nu eenmaal een underdog die vecht tegen het systeem. Die heeft een advocaat verschrikkelijk hard nodig.’’ Zijn gedrevenheid sierde hem, vertellen collega’s. Ze herinneren hem als sympathiek, aimabel, intelligent en zeer betrokken. Sinds maart van dit jaar had hij zijn eigen kantoor: Advocatenkantoor Wiersum.

Vanaf het moment dat Wiersma advocaat werd van kroongetuige B., namen bij Wiersum de zorgen over zijn veiligheid toe. Zes dagen nadat het OM bekendmaakte dat een vertrouweling van de meeste gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi, de overstap maakte naar justitie, verloor B. zijn onschuldige broer Reduan. De man werd in zijn eigen kantoor geliquideerd. Een actie die wordt gezien als een vergelding voor het verraad van B.

Voor Wiersums mede-advocaat Stapert was die moord een wake-upcall, vertelde hij later in een interview met de Volkskrant, waarin hij bekendmaakte dat hij stopte als advocaat. Iedereen kan nu ineens doelwit worden, zei Stapert. ,,Hoewel de familie waarschuwde, hielden het Openbaar Ministerie en ik geen rekening met liquidaties. Of in ieder geval onvoldoende.’’

Dat de bende van Ridouan Taghi nergens voor terugdeinst, bleek ook toen het OM erin slaagde om berichten te ontcijferen van versleutelde telefoons waarmee de bende communiceerde. In één van die berichten bleek dat al in 2016 het idee werd geopperd om officier van justitie Koos Plooij te ‘laten slapen’, zoals ze dat zelf noemden. Het plan ging niet door, maar bevestigde wel de vrees dat een aanslag op een magistraat ook in Nederland niet ondenkbaar is.

De nietsontziende werkwijze van de bende zorgde ervoor dat de familie van B. zwaar werd beveiligd, al vonden zijzelf die beveiliging bij lange na niet genoeg. Voor Wiersum werden nauwelijks extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Wel zat hij als advocaat van B. (32) samen met zijn cliënt afgeschermd tijdens zittingen in de rechtbank.

Al voor de zomer besprak Wiersum met meerdere collega’s zijn situatie buiten de rechtbank. Hij had signalen ontvangen dat hij als advocaat van de kroongetuige doelwit zou kunnen worden. In dat kader werd ook gesproken over zijn beveiliging. Tot vorige week had hij die in elk geval nog niet. Wel surveilleerde de politie vaker dan gebruikelijk in zijn buurt in Amsterdam-Buitenveldert.

Eén advocaat, die niet met naam wil worden genoemd, bevestigt dat hij in overleg met Wiersum concreet persoonsbeveiligers heeft benaderd met de vraag of ze hem zouden kunnen gaan beveiligen. ,,Ik zou daar volgende week met deze beveiligers een gesprek over hebben.”

Wiersum sprak met deze advocaat niet over concrete bedreigingen. Wel gaf hij aan dat hij zich ernstig zorgen maakte. De collega maakte uit gesprekken met Wiersum ook op dat hij er geen vertrouwen in had dat politie en justitie hem voldoende konden beschermen. De dood van de broer van de kroongetuige had zijn vertrouwen in de kracht van justitie ernstig geschaad.