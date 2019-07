‘Wij hebben levenslang, de daders komen te gemakkelijk weg’

,,Het jeugdstrafrecht doet in onze ogen op dit moment geen recht aan ons, de ouders en nabestaanden. Wij hebben levenslang. In eerste instantie wil je dat als ouder ook voor de daders. Je hoort mensen wel zeggen: als je een volwassen daad begaat, moet je ook als volwassene gestraft worden. We snappen natuurlijk dat dit niet mogelijk is, maar zoals het nu geregeld is houdt voor ons geen gerechtigheid in.’’



De 14-jarige Savannah werd in 2017 door een toen 16-jarige jongen vermoord in Bunschoten. In hetzelfde weekeinde werd even verderop in Achterveld de 14-jarige Romy uit Hoevelaken gedood door een 14-jarige jongen. In april van dat jaar werd de 16-jarige Nick na een ruzie in Assendelft neergestoken. Met de petitie hopen de ouders dat de discussie over het jeugdstrafrecht wordt opengebroken.



De ouders van Savannah en Romy hadden al contact na het dramatische pinksterweekeinde waarin zij beide hun dochters verloren. Via de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers kwamen ze in contact met de (stief)ouders van Nick. ,,Er moet wat veranderen’’, zegt Dekker. ,,Het gaat nu met ons de ene dag wat beter, de andere slecht. Maar deze petitie sterkt ons om door te gaan. Savannah en de anderen verdienen dat we dit doen. Voor onszelf doen we het niet meer, de straffen die in onze zaken zijn opgelegd, veranderen we er niet mee. Maar er komen dagen dat ouders hetzelfde meemaken als wij. Er moet echt wat aan de lengte van straffen gedaan worden. De rechter moet wat te kiezen hebben wat strafmaat betreft.’’