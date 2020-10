Wij hebben onze asielprocedures zo ingericht dat de slagingskans voor fraudeurs hoog is

CDA Staphorst protes­teert tegen kerkdien­sten voor 600 mensen

4 oktober Het CDA in Staphorst heeft verontrust gereageerd op de grote kerkdiensten die vandaag in de Hersteld Hervormde Kerk in het diepgelovige dorp worden gehouden. In de grote kerk vinden drie diensten plaats met steeds zeshonderd mensen. Die hoeven geen mondkapje te dragen en er wordt wel gezongen.