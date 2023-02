Wijkagent wachtte niet op versterking en liep met jonge collega bloedbad zorgboerderij tegemoet

Rotterdam­se huisartsen helpen in Turkije: ‘Er is veel verdriet, iedereen heeft wel iemand verloren’

Inwoners van het Turkse rampgebied kunnen of willen geen ziekenhuis bezoeken, omdat die druk zijn met zwaargewonden. De Rotterdamse huisartsen Shakib Sana en Bünyamin Meral verlenen daarom ‘reguliere zorg’ in het rampgebied in Adiyaman.