Wilco houdt van zondagsrust: ‘Het is hier gewoon echt stil’

Shula door Stad en LandIn de AD Play docuserie Shula door stad en land onderzoekt programmamaker Shula Tas de ‘culturele kloof’. Ze reisde door het land om te proberen te begrijpen hoe het kan dat zij vanuit haar Amsterdamse randstedelijke bubbel zo anders naar maatschappelijke kwesties kijkt dan haar medelanders. Kunnen we elkaar iets beter begrijpen? Of blijven we hopeloos verdeeld? In deze laatste aflevering ontmoet ze Wilco Boender, uit Stolwijk (Zuid-Holland). In dit artikel reflecteert ze op deze ontmoeting.

Sociologen zijn het niet eens over of er een kloof bestaat tussen stad en platteland. Dit komt omdat de verschillen binnen de steden en de plattelandsgemeenten groter zijn dan tussen de gemeenten. Daarnaast is het niet bepaald makkelijk om te definiëren wat nu onder ‘stad’ valt, en wat onder ‘platteland’. Maar toch weten we allemaal waar het over gaat, als we het hebben over die kloof. Het is een - grotendeels geografisch geconstrueerde - scheidslijn tussen progressief en conservatief, tussen opleidingsniveaus en economische verschillen. Concreter: het is de lijn tussen havermelk en koffieroom, tussen de elektrische (bak)fiets en de trekker.

Wilco en ik zijn, in elk geval op ideologisch vlak, de belichaming van die culturele kloof in Nederland. Neem bijvoorbeeld zwarte piet. Hij vindt dat die moet blijven, en dat mensen die er tegen zijn, niet zo moeten zeuren. Ik vind zwarte piet een racistische karikatuur die ik niet meer aan mijn kinderen wil meegeven - ook al zag ik er zelf als kind geen kwaad in.

Of neem de regenboogvlag, Voor hem betekent die vlag een aanval op zijn vrijheid van religie. Voor mij staat die vlag symbool voor maatschappelijke vooruitgang. Voor hem zijn de ontwikkelingen in Amerika op het gebied van abortus een goed begin. Voor mij zijn ze het begin van een nachtmerrie.

En in plaats van elkaar proberen te overtuigen van ons eigen gelijk, hebben we elkaar geprobeerd te begrijpen. Want los van het feit dat tegen elkaar aan praten niets oplevert, is het ook gewoon saai, in het huidig maatschappelijke debat. Het is op zijn minst verfrissend, om elkaar uit te laten praten, met respect te luisteren en te zoeken naar overeenkomsten. Of dat is gelukt, moet u zelf maar beoordelen.

Dus, bij mijn bezoek aan Stolwijk stond het gesprek voorop. En hoewel Wilco en ik het praktisch nergens over eens zijn, is er toch iets dat we delen. Namelijk de angst dat de ander het voor het zeggen krijgt in dit land. En dat, gek genoeg, zorgt voor een vreemd gevoel van verbinding.

