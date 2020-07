Wild spelen met haar grote zus werd ijsbeertje Yura in Ouwehands Dierenpark waarschijnlijk fataal

Zinderende hitte in Zuid-Europa, maar ook ideaal weer om vakantie te vieren in eigen land

13:30 Er is zinderende hitte op komst voor sommige delen van Spanje en Portugal. De temperatuur kan volgens de meteorologen van Weerplaza in het binnenland oplopen tot 40 graden of meer. In Nederland wordt het komende weken niet tropisch warm, maar: ,,Slecht weer wordt het ook niet, want er staat droger weer dan normaal op het menu. Ideaal weer om lekker vakantie te vieren in eigen land", aldus meteoroloog Lennert Eijke.