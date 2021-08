Wild steeds vaker slachtoffer van loslopende honden: ‘Die beesten doen alles wat God verboden heeft’

LIVE | Ook volwasse­nen kunnen tweede prik vervroegen, dode bij coronade­mon­stra­ties Berlijn

8:56 Alle zeevarenden in de haven van Rotterdam kunnen vanaf vandaag worden gevaccineerd tegen corona. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt voor deze proef samen met onder meer de Arbo Unie en de KNVR, de branchevereniging voor de zeescheepvaart. Bij de verboden coronabetogingen in Berlijn is zondag een dode gevallen. Het gaat volgens de politie om een 49-jarige deelnemer met gezondheidsklachten die tijdens een controle in elkaar zakte. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.