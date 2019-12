Wildcamera legt ‘kleine neefje van de wolf’ vast in Drenthe

video Nederland­se IS vrouwen doen ultieme poging terugkeer met kinderen af te dwingen

9:42 Nederlandse IS vrouwen wenden zich tot de allerhoogste rechter om hun eigen terugkeer en die van hun kinderen naar ons land af te dwingen. In cassatie hopen hun advocaten aan te tonen dat de rechtbank het niet kan maken ze in detentiekampen in Syrië aan hun lot – en mogelijk martelingen – over te laten.