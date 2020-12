Wilde achtervolging eindigt in een weiland, politieauto belandt in sloot

Een wilde achtervolging door Noordoost-Twente is in de nacht van maandag op dinsdag geëindigd in een weiland aan de Punthuizerweg in Beuningen. Twee mannen zijn hierbij opgepakt. Een politieauto belandde in de sloot.

De achtervolging begon in het Duits/Nederlandse grensgebied van de gemeente Losser. Een auto met Duits kenteken negeerde een stopteken van de politie en koos het hazenpad. De agenten zetten de achtervolging in en belandden via Losser, De Lutte en Oldenzaal in Beuningen.

Daar reed het Duitse voertuig een weiland in. Een politiewagen strandde vlak voor het weiland in de sloot. Een twee politieauto vervolgde de achtervolging in het weiland. Daar werd een van de verdachten opgepakt. Een tweede verdachte werd even later staande gehouden, met de hulp van een politiehond.

Volledig scherm De verdachte auto kwam tot stilstand in een weiland bij Beuningen. © News United / Dennis Nengerman

Gewond

Een van de verdachten raakte gewond bij de achtervolging. Hij is per ambulance en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de mannen op de vlucht sloegen is niet bekend. De politieagenten bleven ongedeerd.

Volledig scherm Een politieauto belandde in de sloot. © News United / Dennis Nengerman