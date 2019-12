Wilde achtervolging met 200 kilometer per uur; inzittenden vluchten woonwijk in

KERSTINTERVIEW Wie is schuldig aan het stikstof­pro­bleem? Discussie tussen een ‘stikstof­strij­der’ en een schapen­boer

25 december Kerst is bij uitstek de tijd van verzoening. De Stentor brengt mensen met ver uiteenlopende standpunten aan tafel. Tijd voor een goed gesprek, mét in plaats van over elkaar. De kwestie? Nederland zit met een acuut stikstofprobleem. De milieubeweging en boeren strijden over de schuldvraag.