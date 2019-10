Wilders gaat naar inloopavond asielzoekerscentrum Gilze en Rijen wegens ‘miljoenenverbouwing’

video Politie geeft nieuwe beelden vrij van agent die knock-out wordt geslagen tijdens trouwstoet

7:46 De politie heeft gisteravond nieuwe videobeelden vrijgegeven die laten zien hoe politieagent Gert Jan de Jonge wordt neergeslagen tijdens een trouwstoet in Rotterdam. Tot nu toe waren er alleen beelden waarop te zien was dat de agent opkrabbelde, maar een omstander heeft nu zijn telefoonbeelden aan de politie ter beschikking gesteld. De beelden zijn getoond in een aflevering van Opsporing Verzocht.