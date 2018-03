Wilders na negatieve reacties niet naar Terneuzen: 'Avond niet zo feestelijk'

,,Gelet op de reacties vanuit de politiek in Terneuzen en de mogelijkheid dat daardoor de verkiezingsavond niet het feestelijke karakter krijgt die zo'n avond zou moeten hebben, is besloten de uitslagenavond in Terneuzen niet bij te wonen", laat de PVV in een persbericht weten. Wilders zal de pers vanavond bij de 'patatbalie' een reactie geven op de voorlopige uitslagen . De patatbalie is een plek in het Tweede Kamergebouw in Den Haag.



De manier waarop de komst van Wilders bekend werd gemaakt, deed burgemeester Lonink de wenkbrauwen fronsen. ,,Het was wel zo fatsoenlijk geweest als hij zich van te voren bij de gastheer had aangemeld, maar wij moesten het via persbureau ANP vernemen. Nadat het ANP het bericht had verspreid, dat hij naar Terneuzen zal komen."



Lonink zag desondanks geen reden de Wilders de toegang te weigeren. ,,Hij is democratisch gekozen. De enige reden zou kunnen zijn dat de orde en veiligheid in het geding zou zijn. Wij staan in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook wordt het besproken binnen de driehoek, tussen gemeente, politie en justitie. Er is geen enkele indicatie dat de orde en veiligheid in het geding zou zijn."