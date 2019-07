Wildste speculaties over dood zelfbenoemd president Chameria

Festim Lato (43) was zelfbenoemd president van de niet-erkende republiek Chameria in het zuiden van Albanië. Vanuit Nederland streed hij voor een onafhankelijke staat voor zijn volk in Griekenland waaruit de Cham werden verdreven.



Die politieke strijd is hem fataal geworden, denkt de zelfverklaarde premier Ali Aliu. ,,Wij vermoeden dat hij is vermoord door of in opdracht van Agimi i Artë (extreemrechtse Griekse partij., red.). Die liet op televisie en sociale media herhaaldelijk weten dat ze Festim niet tolereerde en dreigde hem te zullen doden’’, verklaarde de in Duitsland wonende Albanees eerder vandaag telefonisch tegenover deze site.