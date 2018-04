Willem-Alexander gaat voor feest met inhoud

Het leek wel invloed te hebben op de sfeer van het koninklijk bezoek. ,,Het lijkt wel een begrafenis", zei een toeschouwer op de Grote Markt. Maar ook op andere plekken langs de route ontbrak de uitbundigheid die te verwachten was, juist in een studentenstad als Groningen.



Na vier afleveringen Koningsdag in een nieuwe stijl is wel duidelijk dat er nog geen vast stramien is gevonden. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling, zodat elke uitverkoren stad een eigen draai kan geven aan het koninklijk bezoek. De aardgasproblematiek komt elders in Nederland niet terug, maar wellicht zijn er in een volgende stad andere zorgen. De koning zal niet te beroerd zijn om er aandacht aan te besteden.