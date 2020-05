Willem-Alexander omarmt nieuwe look en Máxima winkelt bij Zara

Zijn metamorfose begon in 2019 met een baard en inmiddels kunnen we wel concluderen dat koning Willem-Alexander qua kleding langzaam maar zeker ook een nieuwe look omarmt. Zijn veel te wijde, slobberende maatpakken blijven steeds vaker thuis. In plaats daarvan draagt hij ontwerpen met een slankere snit en een net iets pittigere kleur. En zo te zien is de koning ook al bij de kapper geweest, want zijn coronacoupe zagen we dinsdagmorgen nog tijdens een Zoom-gesprek, maar nu niet meer.