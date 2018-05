Willem en Astrid Holleeder scheldend tegenover elkaar in de rechtbank

Willem Holleeder noemde de emotionele uithalen van zijn zus Astrid minachtend ‘Jordaancabaret’. Maar niet alleen zijn zus, ook Willem zelf raakte vandaag tijdens weer een dag getuigenverhoor in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam opnieuw in de greep van hevige emoties. Hij: ‘Je wilde me laten liquideren, mafkees!”

Het was ‘jongste rechter’ Margo Somsen halverwege alweer haar vijfde verhoor opgevallen dat Astrid Holleeder ‘een lijfelijke reactie’ had op een afgespeelde geluidsopname die zij heimelijk had gemaakt van een gesprek met broer Willem.

Somsens vraag daarnaar leidde een van emoties doortrokken half uur in.

Astrid, in tranen: “Het brengt mij terug, mevrouw. Ik praat hier over het doodschieten van mijn zusje. De krankzinnigheid!”

Holleeder sprak meermaals van ‘Jordaancabaret met op zijn tijd een traantje’ waarmee zijn gewiekste zus haar verhaal kracht bij zet. ,,Astrid is advocaat en die houdt hier een pleidooi, zo is ze.” Een pleidooi kan één grote leugen zijn, is zijn idee.

Stiekem

Willem Holleeder: “Mijn advocaat heeft me al zo vaak gezegd dat ik mijn mond moet houden. Ik hoop dat u me nog uitgebreid verhoort over wat ik bedoelde in die stiekem opgenomen gesprekken,” zei Willem. “Ik heb geen opdrachten gegeven voor liquidaties en ik heb ook vaak gezegd dat ik Cor níet heb laten vermoorden, maar waar zijn díe opnames?!”

Quote Jij moet gewoon opgeruimd worden Astrid Holleeder Willem Holleeder is er van overtuigd dat zijn zussen Astrid en Sonja verhalen over zijn liquidatieopdrachten hebben gefabriceerd zodat justitie hem in de cel kon gooien, maar dat was niet het enige, zei hij kort voor de lunchpauze: ,,Astrid heeft me ook op een andere manier geprobeerd weg te krijgen.” Tegen Astrid: ,,Je hebt gewoon geprobeerd me te laten liquideren, mafkees!”

Er is een getuige die zegt dat Astrid een bekende crimineel had benaderd om Willem te laten doodschieten. Wie, dat wil Willem niet zeggen. ,,Ik zit hier voor mezelf, dus dat zeg ik niet. Ik ben vandaag zestig geworden en ik heb nog nooit iemand verraden. Zij (Astrid) is erger dan de zee diep is. Zij is een heel gevaarlijk meissie!”

Paranoïde gedachten

Astrid, woest: ,,Die paranoïde gedachten! Ik heb hem nooit willen laten liquideren. Hád ik het maar gedaan! Maar dan had ik het zelf gedaan, want ik ben niet zoals hij. Echt, Wim, ik vind het heel erg voor jou, maar jij moet gewoon opgeruimd worden. Je spoort gewoon niet!”

Volgens Astrid is de woede van haar broer in haar opnames goed te verklaren. Zij en zus Sonja wisten dat hij rivalen had laten vermoorden. Hij was als de dood dat ze dát aan justitie zouden vertellen. De gedachte maakte hem laaiend.

Holleeder herhaalde dat Astrid hem in die gesprekken uit de tent lokte zodat hij woedend zou gaan schreeuwen.

Astrid, weer emotioneel: ,,Mijn zusje moest onderduiken! Hij dreigde haar de intensive care op te slaan! Heb ik hem dat allemaal expres laten zeggen?! Stel dat zoiets over jouw moeder wordt gezegd?! Zo iemand steek je toch meteen een mes in zijn ribben?! Maar hier wordt het maar een beetje weggewuifd!”

Moe