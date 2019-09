Willem zag als ‘jonge vent’ Derk Wiersum in actie en dacht meteen: Bij hem ga ik solliciteren

De gewelddadige dood van Derk Wiersum is bij strafrechtadvocaten uit heel Nederland als een bom ingeslagen. De 44-jarige raadsman stond bekend als een voorbeeldfiguur en inspireerde met zijn bevlogenheid en tomeloze inzet talloze aanstormende talenten in het strafrecht, onder wie de nu 37-jarige Willem van Vliet. ,,Toen ik hem voor het eerst in actie zag dacht ik: zo moet ik het later ook gaan doen.”

Bij Willem van Vliet, strafrechtadvocaat uit Amsterdam, staat zijn eerste ontmoeting met Derk Wiersum nog in het geheugen gegrift. ,,Ik kwam net van de universiteit en werkte toen als griffier. Ik was een jonge vent van 24 die nog een hoop wilde leren. Dat wilde ik graag van de allerbesten. Bij het hof zag ik Wiersum in actie en dat was werkelijk onvergetelijk. De manier waarop hij pleitte en hoe zorgvuldig zijn pleidooi van begin tot eind in elkaar stak, het was geweldig en ontzettend inspirerend om bij hem in dezelfde zaal te zitten.”

Van Vliet tikte na afloop zijn kamergenoot aan en zei tegen hem: kijk, zó moeten we het later allebei gaan doen. Toen er drie jaar later een vacature vrijkwam bij Wiersums toenmalige advocatenkantoor, aarzelde Van Vliet geen moment. ,,Het leek me fantastisch om met hem samen te werken. Helaas ben ik het uiteindelijk niet geworden. Desondanks bleef ik hem met veel belangstelling volgen.”

‘Passie droop er vanaf’

Van Vliet heeft de ervaren strafpleiter ruim tien keer in actie gezien. Vaak bij wat eenvoudigere zaken, maar in de laatste jaren van zijn carrière richtte Wiersum zich vooral op zware, georganiseerde misdaad. ,,Welke zaak Wiersum ook deed, hij deed het altijd met dezelfde bevlogenheid en inzet. Zijn passie voor het strafrecht droop er vanaf. Dat zag niet alleen ik, maar talloze andere advocaten die ooit een keer met hem in de zaal hebben gestaan.”

Volgens Van Vliet is het ongeloof en verdriet na het overlijden van Wiersum niet in woorden uit te drukken. ,,Uiteraard is het in de rechtbank het gesprek van de dag. Ik heb huilende advocaten gezien die het nog amper kunnen geloven. De schok is enorm, maar ergens verbaast het me ook niet dat tegenwoordig dit soort grenzen wordt overschreden. De eerste stappen waren immers al gezet. De vraag is nu waar het gaat eindigen?”

‘Dit is wat ik doe’

Dreigementen tegen advocaten zijn niet nieuw, weet ook Gerard Spong, die zelf ook wel eens aangifte van bedreigingen heeft gedaan. ,,Die waren vaak niet mals. We hebben wel eens meegemaakt dat advocaten om het leven zijn gekomen. Maar het grote verschil met Wiersum is dat hij een volstrekt integere advocaat was die niet samenspande met zijn clientèle. Deze volstrekt treurige nieuwigheid zou met zich meebrengen dat je geen rechtsbijstand meer kan verlenen aan een kroongetuige.”

Strafpleiter Sander Janssen, advocaat van onder anderen Willem Holleeder, zegt het ‘te vroeg’ te vinden om nu al, zo kort na de schokkende gebeurtenis, hardop te spreken over de implicaties die de moord op advocaat Wiersum voor het werken met kroongetuigen zou kunnen hebben. ,,Daar ben ik nu absoluut niet mee bezig.” Van Vliet voegt daaraan toe dat hij door deze gebeurtenissen als strafrechtadvocaat niet wordt afgeremd. ,,Dit is mijn werk. Dit is wat ik doe. Daar gaat niemand wat aan veranderen.”

Vereniging advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) laat weten ‘zeer geschokt’ te zijn dat een advocaat in de uitoefening van zijn functie is geliquideerd. ,,We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet”, zegt een woordvoerder.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten verliest de strafrechtadvocatuur ‘een goede, bekwame en fijne collega’. ,,Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen”, aldus de organisatie.