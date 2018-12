Willie (78) een van de oudste Nederlanders met down syndroom

Als er één eigenschap is die Willie kenmerkt, dan is het zijn hulpvaardigheid. ,,Als hij het kan, dan helpt hij'', vertelt begeleider Romy (55) trots in de woonkamer van het appartement. ,,Op vakantie, op het schip van het Rode Kruis, ruimt hij graag de tafels af. Als hij tijdens het boodschappen doen in de supermarkt iets op de grond ziet liggen, ruimt hij het op of zegt het tegen de medewerkers.''



In het appartementencomplex waar hij woont, zegt Romy, haalt hij oudpapier en plastic op en zet dat aan de straat. Hij maakt graag een praatje. In de zomer, als haar keukenraam openstaat, komt hij steevast buurten met zijn buurvrouw.