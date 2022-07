Willy’s verhuurcampers staan in een gesloten drugspand: ‘In het hoogseizoen, mijn bedrijf is naar de knoppen’

Wageningse yogalera­res Rinske Frederiks (52) veronge­lukt na val van berg in Noorwegen

De Wageningse yoga-lerares Rinske Frederiks is vrijdag verongelukt in Noorwegen. Ze was met vrienden en haar partner aan het wandelen en klimmen. Het laatste stukje liep ze alleen, daarbij is er iets mis gegaan en is zij tientallen meters naar beneden gevallen.

