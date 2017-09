Winactie Kinderpostzegels valt verkeerd bij scholen: Geen wedstrijd

Irene Gouwens is het eens met critici dat je kinderen moet motiveren om mee te doen. ,,De nieuwe opzet is alleen bedoeld om de actie leuker en makkelijker te maken. Als kinderen online bestellen, krijgen ze een complimentje van een coach of een vaantje. Bij meerdere bestellingen reageren we opnieuw: Bij dit bedrag zorg je er voor dat een kind in een ver land naar school kan gaan. Zo maken we ze bewust waar ze dit allemaal voor doen’’, aldus Gouwens. De jaarlijkse opbrengt van de Kinderpostzegelactie is ruim 9 miljoen. Doel van dit jaar is om 400.000 kinderen aan een beter bestaan te helpen.



Het onderwijs betwist de bestemming van het geld – pleegzorg, onderwijs en traumaverwerking van kinderen over de hele wereld - niet. ,,Maar moeten we daarvoor klassikaal een app downloaden?’’, vraagt een woordvoerder van basisschool De Heemde in Almelo zich af. ,,Dat doen we niet. Op onze school mogen leerlingen hun mobiel niet gebruiken. Wat ze thuis doen, moeten ze zelf weten.’’



Maandag start de actieweek. Kinderen krijgen van school een brief mee voor de ouders. Vanaf woensdag gaan de leerlingen met de bekende enveloppen en/of de app op hun telefoon de deuren langs.