Winkelen op afspraak? Precies zoals het volgens mijn man altijd zou moeten gaan

Meer besmettin­gen, maar schatting aandeel Britse variant opnieuw lager

16:09 De afgelopen week zijn door het RIVM 29.977 besmettingen geregistreerd. Dat is bijna 20 procent meer dan vorige week, toen 25.229 positieve tests geregistreerd werden. Een van de oorzaken van de stijging lijkt het het fors toegenomen aantal tests. Opnieuw heeft het RIVM de inschatting over de aanwezigheid van de Britse variant in Nederland naar beneden bijgesteld.