Winkelverkopen stijgen met bijna 10 procent

De detailhandel heeft in juni 9,8 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de grootste groei sinds het begin van de publicatie van deze cijfers in 2005, aldus het statistiekbureau.

Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online ruim 45 procent meer omgezet. De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen in juni. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel zelfs 10 procent hoger dan in juni 2019.

De omzet van de winkels in non-food groeide in juni met 8,5 procent en ook het volume was fors hoger. De winkels in meubels en woninginrichting, de winkels in consumentenelektronica en witgoed en de winkels in recreatieartikelen realiseerden de hoogste omzetgroei sinds het begin van de publicatie van de cijfers in 2005.

Doe-het-zelf

Daarnaast groeide de omzet van de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren voor de vijfde maand op rij met dubbele cijfers. Aan de andere kant lijden kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren al maanden forse omzetverliezen. De omzetdaling in juni was wel een stuk kleiner dan in de drie voorgaande maanden, zo constateerde het CBS. Ook de drogisterijen hebben in juni wat minder omgezet dan een jaar eerder.

De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet met 6,5 procent aandikken. De opbrengsten van supermarkten stegen met 6,6 procent en die van speciaalzaken met 5,4 procent.

Online

De online omzet was in juni maar liefst 45,1 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar terug. Dit was volgens het statistiekbureau de op twee na sterkste omzetstijging sinds de publicatie van de internetverkopen in januari 2014. Alleen in april en mei was de groei nog hoger. Webwinkels , met als hoofdactiviteit verkoop via internet, wisten 40,9 procent meer om te zetten. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, de zogeheten multi-channelers, groeide met 50,6 procent.

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis: