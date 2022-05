Winnaar 12,8 miljoen euro meldt zich na zoekacties van Staatsloterij

De winnaar van een prijs van 12,8 miljoen euro heeft zich vandaag gemeld bij de Staatsloterij. De trekking van de betreffende loterij was al in maart, maar de eigenaar van het winnende lot was nog spoorloos. De afgelopen dagen werd onder meer geflyerd en een reclamevliegtuigje ingezet boven Bleiswijk, waar het lot in een Primera werd verkocht, om de winnaar op te sporen.

Volgens de Staatsloterij heeft de persoon in kwestie ‘mede dankzij deze publiciteit’ zijn lotnummer opnieuw bekeken en zich daarna gemeld om de miljoenenprijs te claimen. Eerder riep de Staatsloterij Bleiswijkers ook al op nog eens goed in hun laatjes te zoeken. De identiteit van de winnaar blijft anoniem. Het is dus ook niet duidelijk of diegene uit Bleiswijk komt.

Het hield de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig in het kleine Bleiswijk, vlak bij Rotterdam: 12.800.000 euro. Boven de toonbank van de Primera hing een grote (nep)cheque met het astronomische bedrag erop geschreven. ,,We vragen aan klanten: ‘Bent u het? Heeft u goed in alle laatjes gekeken?’’’ vertelde eigenaar Agnes Brandhorst lachend aan deze site. ,,Stel dat het lot in de vuilnisbak is beland.’’

Lot FV 74622

De geldprijs viel op 10 maart en een dag later werd Brandhorst geïnformeerd dat het winnende lot met nummer FV 74622 in haar winkel was gekocht. Anderhalve maand later had de multimiljonair in spe zich nog altijd niet gemeld. Achterhalen wie de eigenaar is van het papiertje dat 12,8 miljoen euro waard is, is nagenoeg onmogelijk. Zo mocht ze vanwege de privacy niet de camerabeelden uit haar winkel nalopen.

Ook de Staatsloterij zat ermee in de maag. ,,We zijn hard op zoek’’, aldus een woordvoerder van de organisatie. ,,Soms willen mensen het even laten bezinken of op een speciale dag komen om het geld te innen. Het viel ons op dat het nu wel lang duurde, zeker met dit bedrag.’’

Cynthia van Parreren, woordvoerder van de Nederlandse Loterij, was eerder deze week hard op zoek naar de winnaar: