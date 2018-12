Winter snuffelt deze week heel even aan Nederland

Het is vandaag nog ietwat onrustig in Nederland, verspreid vallen vooral vanochtend buien, vanmiddag wordt het vaker droog. Bij buien is er kans op hagel, in het noorden kunnen ook windstoten voorkomen. In het noordelijk kustgebied is de wind krachtig tot hard en komen vooral tijdens buien soms zware windstoten tot 80-90 km/uur voor. Het KNMI heeft dan ook code geel afgegeven voor het noordelijk kustgebied.