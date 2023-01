Winterse buien houden komende dagen aan

Komende nacht is in een groot deel van het land code geel van kracht . Met uitzondering van het noordwesten en het noorden is er kans op plaatselijke gladheid door hagel- en sneeuwbuien, aldus het KNMI vanmorgen. De ANWB waarschuwt voor een ‘pittige’ ochtendspits, zeker omdat er ook nog een staking van het regiovervoer is. en daar blijft het niet bij.

Morgenavond neemt de kans op enkele winterse buien met regen, hagel en sneeuw weer toe. ‘s Nachts blijft verspreid over het land een enkele bui mogelijk. Hierdoor kan het opnieuw plaatselijk glad worden. De kans op gladheid door bevriezing is groter dan komende nacht, doordat het op grote schaal licht gaat vriezen. In het noordwesten en aan de kust blijft de temperatuur boven het vriespunt en komen buien voor met regen en natte sneeuw. Als zo’n bui naar een gebied trekt waar het vriest kan dit ook gladheid door ijzel veroorzaken.

Vrijdag overdag ontstaan in het hele land opnieuw enkele winterse buien. In de ochtend kan het daardoor nog glad zijn, maar met een temperatuur van 3 tot 6 graden zal dit in de middag geen gladheid veroorzaken. ,,Mochten de buien in de avond nog aanhouden dan kan het regionaal misschien weer een beetje wit worden. Vooral in het zuidoosten is daar kans op. Ook is er in het hele land in de nacht naar zaterdag kans op gladheid door bevriezing”, meldt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza.