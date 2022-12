Winterse buien trekken over ons land: laagje sneeuw in Noorden, ijzel in zuidwesten

Winterse buien trekken momenteel over ons land vanaf de Noordzee. Ze brachten in het noorden van het land winterse neerslag in de vorm van sneeuw. De buien hebben inmiddels het zuidwesten bereikt en na meldingen over ijzel in de omgeving Haarlem-Amsterdam ijzelt het nu ook in de regio Den Haag-Rotterdam, meldde Weerplaza omstreeks 23 uur.

Vanwege het lokale karakter van de gladheid wordt niet opgeschaald en blijft het bij code geel in dezelfde provincies als eerder vanavond werd uitgegeven door het KNMI. Het gaat om Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. In het noorden en westen komen nog buien voor met regen of (natte) sneeuw die bevriest op de wegen. In de loop van de avond en nacht kan het ook elders glad worden. In Limburg is de kans op gladheid vooralsnog klein.

De buien zorgden in het noorden van het land voor winterse neerslag in de vorm van sneeuw. Op de Waddeneilanden en in delen van Friesland en Groningen kwam het eerder tot een dun sneeuwdek. Meerdere veiligheidsregio’s meldden op Twitter het binnendrijven van de winterse buien. ,,Bekijk of het noodzakelijk is om te reizen”, luidde het. Rijkswaterstaat meldde eerder al ‘waar nodig’ te gaan strooien.

,,Sneeuw kan voor gladheid zorgen maar ook de regen kan tot gladheid leiden. Die bevriest namelijk op het koude wegdek waardoor het plaatselijk spekglad kan worden. Natuurlijk wordt er op de doorgaande wegen gestrooid of is er gestrooid, maar een gewaarschuwd mens telt toch voor twee", stelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,In verreweg het grootste deel van het land blijft het droog. We hebben het dus over gladheid die zeer plaatselijk zal zijn.”

De code geel geldt tot donderdagochtend. De gladheid verdwijnt in de middag ‘tijdelijk', maar vanaf ongeveer 17.00 uur kan het op veel plaatsen opnieuw glad worden. Donderdagavond wordt vrijwel hetzelfde scenario herhaald. Ook dan kan het lokaal glad worden door enkele buien. Pas vrijdag tegen het einde van de ochtend verdwijnt de gladheid weer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: