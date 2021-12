Witte kerst nog ver weg, maar kans op sneeuw neemt wel een beetje toe

Over dertien dagen is het al kerst. Maar worden we dit jaar getrakteerd op een witte kerst? Volgens de meteorologen neemt de kans op sneeuw vlak voor kerst wel een beetje toe.

Afgelopen week kregen we te maken met de eerste winterse speldenprikken met sneeuwval en gisteren ook de eerste matige vorst en verraderlijke gladheid. Een hogedrukgebied zorgt er echter voor dat we deze winterse toestanden voorlopig kwijtraken.

Komende week is er geen enkele kans op winters weer. ,,De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. De bewolking overheerst en daardoor ziet het weerbeeld er wel somber en grijs uit”, concludeert meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Zowel ’s nachts als overdag ligt de temperatuur ruim boven het vriespunt. Met maxima rond 10 graden is het vrij zacht te noemen voor midden december. Zelfs de zeer koude winterlucht in het noorden van Europa wordt door toedoen van zuidwestenwinden verdreven tot diep in Rusland.

Autoruitenkrabber blijft in dashboardkastje

Vooral later in de week laat de zon zich nog even zien, maar stralende zonnige dagen staan zeker niet op het programma. Het is voor het merendeel droog en als er wel iets valt zal dit gewoon regen zijn. ,,De paraplu kan worden thuisgelaten en ook de autoruitenkrabber blijft werkloos in het dashboardkastje deze week.”

Vanaf komende vrijdag daalt de temperatuur en neemt de kans op lichte vorst en sneeuw toe. ,,Voor een officiële witte kerst moet op beide kerstdagen in De Bilt ’s ochtends een gesloten sneeuwdek liggen. De statistische kans (op basis van data uit het verleden) hierop is nog geen zeven procent", stelt weerman Johnny Willemsen. ,,De kans dat ‘ergens in Nederland’ op enig moment tijdens kerst een sneeuwdekje ligt is met circa dertig procent een stuk groter.”

