Woede in lange rij voor testcentrum in Duitse Kranenburg: ‘Maar dit is toch niet normaal’

Het is stervenskoud en ze hadden al lang op hun werk of op school in Nederland moeten zijn. ,,Dit is schandalig. Ik werk in Nederland in de zorg; had om half acht moeten beginnen. Je krijgt met Pasen te horen dat je getest moet worden en dan sta je hier uren in de rij", zegt Hannie Zehfuss uit het grensdorpje Wyler. ,,Ik werk onregelmatig in de zorg. Als het een beetje tegenzit, moet ik me laten testen voor drie uurtjes werk”, aldus een ander.



En Cisca Weijers - oorspronkelijk Groesbeek - uit Kranenburg zegt: ,,Ik werk in Groesbeek, mijn moeder is ziek en dan moeten we twee keer in de week een test laten doen.”